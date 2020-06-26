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أول صلاة جمعة في مساجد مكة بعد تعليق دام 3 أشهر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:16 - 26 يونيو 2020
صلاة الجمعة بمكة صلاة الجمعة بمكة
تقارير
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أدّى عدد كبير من المصلين في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، أول صلاة جمعة، بعد رفع منع التجوال الكلي وعودة الصلوات في المساجد بالعاصمة المقدسة.

وشهدت الجوامع والمساجد بمكة المكرمة، في أول صلاة جمعة، بعد تعليق دام نحو 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الجمعة، وسط إجراءات احترازية والتزام تام من قِبل المصلين بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وإحضار السجادات الخاصة بهم.

وشهد عدد من الجوامع وجود طواقم وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلا في الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد، بمكة 400 جامع لاستقبال المصلين في أول صلاة جمعة، بعد رفع تعليقها بسبب كورونا.

وتمت إضافة 60 مسجدا لأداء الصلاة في مختلف الأحياء بالمدينة، بحسب تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية.

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