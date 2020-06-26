الصحة بغزة: اجراء فحص 54 عينة و لا اصابات جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ان المختبر المركزي فيها اجرى خلال الساعات الارع وعشرين الماضية اختبارا ل ٥٤ عينة مشتبهة وكانت جميعا سلبية ولم يتم تسجيل اية اصابات جديدة بكورونا.

واوضحت في بيانها اليومي ان عدد العينات التي جرى اختبارها منذ بداية مارس وصل الى ١٢٤٧٧ عينة جميعها سلبية باستثناء ٧٢ عينة ، توفيت واحدة منها وشفيت ٥٦ فيما لا تزال ١٥ حالة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب مدينة غزة.

واكدت انها تتابع الحالة الصحية ل ٢٩٣ موزعين على اربعة مراكز للحجر الصحي وهم بحالة صحية مطمئنة ولم تظهر عليهم اية اعراض.