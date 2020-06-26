ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الصحة بغزة: اجراء فحص 54 عينة و لا اصابات جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:53 - 26 يونيو 2020
فيروس كورونا في غزة فيروس كورونا في غزة
تقارير
جوال
مشاركة

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ان المختبر المركزي فيها اجرى خلال الساعات الارع وعشرين الماضية اختبارا ل ٥٤ عينة مشتبهة وكانت جميعا سلبية ولم يتم تسجيل اية اصابات جديدة بكورونا.

واوضحت في بيانها اليومي ان عدد العينات التي جرى اختبارها منذ بداية مارس وصل الى ١٢٤٧٧ عينة جميعها سلبية باستثناء ٧٢ عينة ، توفيت واحدة منها وشفيت ٥٦ فيما لا تزال ١٥ حالة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب مدينة غزة.

واكدت انها تتابع الحالة الصحية ل ٢٩٣ موزعين على اربعة مراكز للحجر الصحي وهم بحالة صحية مطمئنة ولم تظهر عليهم اية اعراض.

الأكثر مشاهدة

متعلقات