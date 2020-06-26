رسالة من الكيان لأبو مازن عن طريق الأردن بوساطة الموساد

‏نقل موقع N12 العبري عن مصدر فلسطيني رفيع المستوى قوله إن "إسرائيل" أوصلت رسالة لأبو مازن عن طريق الأردن مفادها أن الضم لن يشتمل على غور الأردن

‏وبحسب الموقع، فإن الرسالة "الإسرائيلية" حملها رئيس الموساد وتتحدث أن الضم سوف يشمل فقط مناطق استيطانية في الضفة الغربية.

‏"في الكيان يرغبون في تليين أبو مازن وقالوا بأن ضم غور الأردن حالياً لن يتم"، يضيف الموقع .

و علم موقع N12 صباح اليوم الجمعة من مصدر فلسطيني كبير في رام الله أن الرسالة وصلت عن طريق الأردن بعد لقاء رئيس الموساد يوسي كوهن مع ملك الاردن عبد الله الثاني ومن خلال الرسالة يبدو أن الضم سوف يكون محدودا.

‏و يبدو أن الضم سوف يطبق فقط على منطقتين أو ثلاث مناطق استيطانية لم يفصّل اين هي لكن من شبه المؤكد أن چوش عتسيون ومعاليه أدوميم ستكون أحد هذه المناطق الثلاث.

رئيس الموساد زار الأردن على خلفية الخبر الذي جاء في النشرة المركزية للقناة 12 "إن جانتس سيوافق على الضم بشرط أن تكون العملية مغطاة بتنسيق دولي وعلى وجه التحديد الأردن ومصر".