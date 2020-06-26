4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أفاد نادي الاسير الفلسطيني أن أربعة أسرى من محافظة جنين دخلوا اليوم الجمعة أعواما جديدة في سجون الاحتلال الاسرائيلي .

وذكر مدير نادي الأسير الفلسطيني منتصر سمور، أن الأسرى عبد الجبار صبري خليل شمالي، من بلدة عرابه جنوب جنين، دخل عامه الـ 20، وهو محكوم بالسجن ٢٧عاما، فيما دخل شادي محمد حسين غوادره من قرية بير الباشا عامه الـ 18 وهو محكوم مدى الحياة، والأسيرين ابراهيم نعمان عبد الحافظ حوشيه وهو محكوم ٣٥ عامأ، ومراد عدنان يونس حوشيه وهو محكوم ٢٥عاما، وكلاهما من بلدة اليامون دخلا عاميهما الـ 18بالأسر.

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