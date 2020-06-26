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ليفني: "خطة الضم" خطأ تاريخي ضد المصالح "الاسرائيلية"

  • فلسطين اليوم
  • 13:34 - 26 يونيو 2020
تسيبي ليفني تسيبي ليفني
تقارير
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 وصفت وزيرة الخارجية الاحتلال السابقة، تسيبي ليفني، نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة الغربية بأنه "خطأ تاريخي".

وقالت ليفني في حوار مع شبكة "CNN": "اعتقد أن ضم نحو 30% من الضفة الغربية يعني الاستغناء عن السلام المأمول مستقبلا، واعتقد أن هذا ضد المصالح الإسرائيلية".

وأعربت عن إيمانها "بفكرة حل الدولتين والتعايش جنبا إلى جنب بسلام وأمن، وبأن القيام بهذه الخطوات أحادية الجانب (الضم) يعني بالحقيقة أن إسرائيل ستتجاوز وتتخطى نقطة اللاعودة، وهذا أمر ليس فقط لإسرائيل وبل وللفلسطينيين يعتبر خطأ تاريخيا ضخما".

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