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محمد صلاح يعلّق عقب نيل ليفربول لقب الدوري الانجليزي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:50 - 26 يونيو 2020
محمد صلاح محمد صلاح
تقارير
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علق لاعب نادي ليفربول المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، على تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح عبر صفحته  على "فيسبوك": "نعم، شعور جيد، عايز أشكر كل مشجعينا إللي بيشاهدونا من جميع أنحاء العالم، أنتم السبب في تحقيق التتويج، ونأمل في الاستمرار في إسعادكم بالطريقة التي تستحقوها".

وأضاف: "عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده..".

وحاز نادي ليفربول على اللقب الـ19 في تاريخه، بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي (2-1)، في الجولة 31 للبريميرليج، حيث أهدى تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي رسميا لليفربول، وذلك بعد تغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 مساء الخميس، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول يحتاج إلى نقطتين فقط من أجل حسم اللقب الإنجليزي، وبعد تعثر مانشستر سيتي في مباراة اليوم ضمن الريدز لقب البريمير ليغ الغائب عنهم منذ 30 عاما.

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