اللجنة الرياضية بالجهاد تنظم بطولة كروية وفاًء للأمين الراحل د.شلح

نظمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة مساء اليوم بطولة كروية وفاءاً للأمين العام الراحل لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح.

وشارك في البطولة التي أقيمت على أرض ملعب سعد صايل بمدينة غزة 10 فرق رياضية ممثلة عن مناطق الإقليم, وانتهت بفوز فريق منطقة الشاطئ على فريق منطقة التركمان من خلال ركلات الترجيح .

وفي نهاية البطولة كرمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة عائلة الشهيد رمضان شلح بدرع المحبة والوفاء, كما تم تكريم حكام المباراة والفريق الفائز بالمركز الأول والفريق الفائز بالمركز الثاني.



























