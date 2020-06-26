ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في نابلس إلى 42 حالة

أعلنت محافظة نابلس، اليوم الجمعة، عن تسجيل خمس إصابات جديدة في المحافظة، بينهم طفلان من مدينة نابلس تلقوا العدوى من أحد أفراد أسرتهم، وقد استدعت حالتهما تحويلهما إلى المستشفى العسكري.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي، أن الإصابة الثالثة هي لسيدة أصيبت نتيجة مخالطة في داخل الأسرة للحالة التي أعلن عنها في قرية دير الحطب صباح أمس، وأن الإصابة الرابعة لسيدة من نابلس يعمل فريق الطب الوقائي على دراسة خارطة المخالطين لها، وأن وضعها الصحي بحاجة إلى متابعة، فيما كانت الإصابة الخامسة لأحد القادمين من مصر واكتشفت إصابته في أريحا قبل الوصول إلى نابلس.

وأشارت المحافظة في بيانها إلى أن إحدى الإصابات التي سُجلت أمس في رام الله هي لشخص مخالط لإصابة دير الحطب في بيت للعزاء كان أقيم في القرية.

وترتفع أعداد الإصابات النشطة بالفيروس في محافظة نابلس إلى ٤٢ إصابة.

يذكر أن فرق الطب الوقائي مستمرة في جهد متواصل منذ أمس في حصر المخالطين والمخالطين المحتملين وتحديد الخارطة الوبائية للإصابات بالفيروس في قرية دير الحطب، وقد تم توجيه مخالطين من قرية سالم لمركز الفرز لأخذ عيّنات لاعتبارهم مخالطين.