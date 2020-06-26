"إسرائيل" تتفاخر بالتعاون العلمي مع الإمارات رغم التحديات السياسية

كشفت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، عن تعاون بين شركات إماراتية و"إسرائيلية" على صعيد مواجهة فيروس كورونا.

وقال مدير عام الوزارة حيزي ليفي إن التعاون العلمي والطبي مع الإمارات يأتي فوق التحديات التاريخية بالمنطقة، مشيرًا إلى ان ركات من القطاع الخاص في اتحاد الإمارات توقع على تعاقد مع شركات اسرائيلية لتطوير البحث والتكنولوجيا بما يتعلق بفيروس كورونا".

وأضاف ليفي، أنه "في ظل انتشار وتفشي وباء كورونا في العالم وتأثيره على كافة الدول، فإن مطلب الساعة هو العمل فورا لإيجاد حل لهذا الوباء لما فيه مصلحة البشرية جمعاء.

وتابع: "على إثر ذلك، بدأت شركات من القطاع الخاص في الإمارات و"إسرائيل" بالتعاون في المسار ‏الطبي لمكافحة وباء كورونا، إذ أن التعاون العلمي والطبي يأتي فوق التحديات السياسية التاريخية في المنطقة والتي تؤكد أن الإنسانية تقف على رأس سلم الأولويات، بغية إيجاد حل لهذا الوباء الذي يلحق الضرر بكل دول العالم".

وأعلنت الامارات، الخميس، أن شركتين إماراتيتين خاصتين أطلقتا مجموعة مشاريع طبية مشتركة مع شركتين "إسرائيليتين" في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.