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11 حالة من القادمين عبر "الكرامة"..

تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 9 محافظات بالضفة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:28 - 26 يونيو 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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سجلت فلسطين المحتلة، اليوم الجمعة، 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في تسع محافظات بالضفة الغربية.

وأوضحت وزير الصحة مي الكيلة، في بيان صحفي، أن الإصابات الجديدة جاءت كالتالي: 94 في الخليل، و6 برام الله والبيرة، و2 بالقدس، و2 في جنين، و2 بأريحا، و5 في نابلس، و1 بطولكرم، و19 ببيت لحم، و1 في سلفيت.

وأشارت إلى أن من بين الإصابات: 11 حالة للقادمين من جمهورية مصر العربية يوم أمس عبر معبر الكرامة (3 الخليل، 2 أريحا، 2 جنين، 1 نابلس، 1 رام الله والبيرة، 1 سلفيت، 1 بيت لحم).

وذكرت أن إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين بلغ 1720، فيما بلغت حالات التعافي 620، والوفيات 5، والحالات النشطة 1095.

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