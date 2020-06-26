الأسيران الشمالي وحوشية يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

يدخل الأسير المجاهد عـبد الجبار صبري خليل الشمالي (41 عـاماً)، من بلدة عرابة قضاء مديـنة جنين شمال الضفة المحتلة، عامه الـ 19 على التوالي في الأسـر ويدخل اليوم عامه العشرين في سـجـون الاحتلال الصهيوني.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسير الشمالي بتاريخ 26/06/2001م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن (27) عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد عبد الجبار الشمالي ولد بتاريخ 25/02/1979م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن إيشل.

ووفق مؤسسة مهجة القدس"، فإن الأســيـر الـمـجـاهد مـراد عـدنـان يـونـس حـوشـيـة (42 عاماً) من بلدة اليامون قضاء مدينة جنين أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 26/06/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن (25) عاماً، بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد مراد حوشية ولد بتاريخ 06/03/1978م، وهو متزوج، وله ولد واحد، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.