سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة 26-6-2020

سعر صرف الليرة السورية اليوم الجمعة 26-6-2020، من اهم ما يبحث عنه الكثير من التجار ومحلات الصرافة السورية بشكل يومي، حيث شهد استقرارًا أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى وسجَّلت أسعار صرفها تراجعًا كبيرًا في الأسواق.

وترصد لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء والمصرف المركزي السورية اليوم الجمعة 26-6-2020

وأصبحت مطالعة أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء أو المصرف المركزي الشغل الشاغل للسوريين، في ظل تذبذب الأسعار، سواء على صعيد السوق السوداء أو على صعيد المصرف المركزي السوري.

سعر صرف الليرة السورية في دمشق اليوم الجمعة 26 يونيو

1 دولار أمريكي = 2400 ليرة للشّراء، و 2500 للبيع.

1 يورو = 2689 ليرات للشّراء، و 2806 للبيع.

1 ليرة تركية = 348 ليرة للشّراء، و 365 للبيع.

سعر صرف الليرة السورية في حلب اليوم الجمعة 26يونيو

1 دولار أمريكي = 2350 ليرة للشّراء، و 2450 للبيع.

1 يورو = 2634 ليرات للشّراء، و 2751 للبيع.

1 ليرة تركية = 341 ليرة للشّراء، و 357 للبيع.

سعر صرف الليرة السورية في ادلب اليوم الجمعة 26-6-2020:

1 دولار أمريكي = 2500 ليرة للشّراء، و 2550 للبيع.

1 يورو = 2801 ليرات للشّراء، و 2863 للبيع.

1 ليرة تركية = 363 ليرة للشّراء، و 372 للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 26-6-2020

غرام عيار 18 = 105333 ليرة سورية.

غرام عيار 21 = 122888 ليرة سورية.

إلى هنا نصل بكم في موقع" فلسطين اليوم الإخباري" إلى نهاية مقالنا حول أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 26 يونيو.