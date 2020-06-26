ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي بعد انتظار دام 30 عاماً

توّج نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل سبع جولات من نهاية المسابقة ، الخميس مستفيداً من فوز تشيلسي على مانشستر سيتي 2-1 في المرحلة 31 من البطولة في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم.

ويتربع ليفربول على عرش الصدارة برصيد 86 نقطة، فيما يليه مانشستر سيتي حامل اللقب بـ63 نقطة.

وقاد كيني دالغليش الريدز لآخر لقب لهم في الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 1989-1990، ومنذ ذلك الوقت طال انتظار جماهير ليفربول إلى مجد البريميرليغ مجدداً...وكان فريق المدرب الألماني يورغن كلوب قاب قوسين من الفوز بالبطولة الموسم الماضي لكنه ابتعد بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

أهدى نادي تشلسي منافسه ليفربول لقب الدوري بعدما تفوق على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج.

وافتتح النجم الأميركي كريستيان بوليسيتش نتيجة المباراة لصالح تشلسي في الدقيقة (36)، لكن مانشستر سيتي استطاع تحقيق التعادل في الشوط الثاني بالدقيقة (55)، عبر ركلة حرة مباشرة نفذها البلجيكي كيفين دي بروين، لتواصل كتيبة غوارديولا بحثها عن الهدف الثاني.

وحاول رفاق النجم الجزائري رياض محرز تحقيق الهدف الثاني، لكن لاعبي تشلسي تراجعوا إلى مناطقهم الدفاعية، واعتمدوا على الهجمات الخطيرة، التي كادت أن تلقب مجريات المواجهة في أكثر من مناسبة، حتى حصل "البلوز" على ركلة جزاء في الدقيقة (76)، سجلها البرازيلي ويليان.

وجاء هدف ويليان في شباك مانشستر سيتي، بعد الإثارة والحماس التي شهدتها دقائق الشوط الثاني من عمر المباراة، وبخاصة أن المدافع فرناندينهو تعرض للطرد المباشر، نتيجة لمسه الكرة في منطقة جزاءه، ومنعها من دخول شباك فريقه.

وبعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المواجهة، جرّد نادي تشلسي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مانشستر سيتي، وقدمه على طبق من ذهب إلى ليفربول الذي انتظر لمدة 30 عاماً كاملة، كي ينال "البريميرليغ" بنظامها الجديد.