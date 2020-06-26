كورونا حول العالم: ما يزيد 489 ألف وفاة ونحو 9 ملايين و689 ألف مصاب

أظهرت الاحصاءات العالمية المعلنة المختصة في فيروس كورونا المستجد" كوفيد19"، حتى مساء الخميس، أن الفيروس أودى بحياة 488,959 شخصا في دول العالم، فيما تبلغ أعداد المصابين المعلن عنهم أكثر من 9 ملايين، و689 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو 5 ملايين و250 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 19 دولة، الخميس، عن وفاة 264 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 12,498 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الخميس نحو 169 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,000 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

وتتصدر أمريكا قائمة دول العالم الأكثر تأثرا جراء الجائحة، كونها تسجل الجزء الأكبر من الحصيلة العالمية لأعداد الوفيات والإصابات المعلنة، حيث أعلنت حتى مساء الخميس عن 577 حالة وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي لديها إلى 124,858 شخصا، فيما تبلغ أعداد المصابين، نحو مليونين و499 ألف شخص، منهم نحو 36 ألف إصابة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت البرازيل حصيلة وفيات تبلغ 54,971 شخصا، منهم 1,097 الخميس، ويبلغ إجمالي الإصابات لديها أكثر من مليون و 228 ألف حالة مؤكدة، منهم نحو 36 الف إصابة في آخر 24 ساعة، ثم بريطانيا بحصيلة وفيات تبلغ 43,230 حالة، منهم 149 الخميس، وبحصيلة إصابات تبلغ 307,980 إصابة، منهم 1,118 إصابة آخر 24 ساعة.

وسجلت إيطاليا، الخميس، 34 حالة وفاة، من مجموع 34,678 وفاة، وأعلنت عن اكتشاف 296 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها الى 239,706 حالات مؤكدة، ثم فرنسا بحصيلة وفيات إجمالية تبلغ 29,752 وفاة، منهم 21 الخميس، وحصيلة 161,348 إصابة، دون أن تعلن عن إصابات جديدة حتى الآن، لتأتي بعدها إسبانيا بحصيلة وفيات تبلغ 28,330 شخصا، منهم 3 حالات وفاة الخميس، فيما يبلغ مجموع عدد المصابين لديها 294,566 شخصا، منهم 400 في آخر 24 ساعة.

وسجلت المكسيك حصيلة وفيات تبلغ 24,324 شخصا، منهم 947 الخميس، وبحصيلة إصابات معلنة تبلغ 196,847 شخصا، منهم 5,437 آخر 24 ساعة.

أما الهند، فقد سجلت حصيلة وفيات تبلغ 15,308 أشخاص، منهم 401 الخميس، وبحصيلة إصابات تبلغ 491,170 شخصا، منهم 18,185 آخر 24 ساعة، وبعدها إيران بحصيلة وفيات تبلغ 10,130 شخصا، منهم 134 الخميس، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 215,096 إصابة، منهم 2,595 آخر 24 ساعة.

وجاءت بلجيكا بحصيلة وفيات تبلغ 9,726 حالة، منهم 4 الخميس، وحصيلة 61,007 إصابات، منهم 109 آخر 24 ساعة، ثم ألمانيا، بحصيلة وفيات تبلغ 9,012 أشخاص، منهم 9 حالات وفاة الخميس، وبحصيلة 193,715 إصابة، منهم 461 آخر 24 ساعة.

وسجلت جمهورية البيرو، حصيلة وفيات تبلغ 8,761 شخصا، منهم 175 الخميس، وحصيلة إصابات تبلغ 268,602 حالة، منهم 3,913 في الساعات الـ24 الأخيرة، تليها روسيا بحصيلة وفيات تبلغ 8,605 أشخاص، منهم 92 الخميس، وبحصيلة إصابات تبلغ 613,994 شخصا، منهم 7,113 ٱخر 24 ساعة.

أما كندا، فقد سجلت حصيلة وفيات تبلغ 8,501 شخص، منهم 17 الخميس، كما سجلت 334 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 102,576 حالة في البلاد، لتأتي بعدها هولندا بحصيلة وفيات تبلغ 6,100 شخص، منهم 3 الخميس، وحصيلة إصابات تبلغ 49,914 إصابة، منهم 110 آخر 24 ساعة.

264 وفاة و12,498 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 11 دول عربية أعلنت الخميس، عن 264 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: العراق، ومصر، والسعودية، واليمن، والجزائر، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، والإمارات، والمغرب، فيما سجلت 8 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت العراق وفاة 107 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 1,437 شخصا، كما سجلت 2,437 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 39,139 حالة حتى الآن.

وسجلت مصر وفاة 83 شخصا، من مجموع 2,533 حالة وفاة، حتى الآن، إضافة لـ 1,569 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 61,130 حالة.

وسجلت السعودية 41 حالة وفاة، من مجموع 1,428 وفاة حتى الآن، كما سجلت 3,372 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 170,639 شخصا.

وفي اليمن، جرى تسجيل وفاة 14 شخصا، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 288 شخصا، كما سجلت 61 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,076 حالة حتى الآن، فيما سجلت الجزائر وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 878 شخصا، كما سجلت 197 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 12,445 حالة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 106 أشخاص، كما سجلت 1,060 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 91,838 حالة حتى الآن، فيما سجلت الكويت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 339 شخصا، كما سجلت 909 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 42,788 حالة حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 144 شخصا، كما سجلت 1,366 إصابة جديدة، من مجموع 34,902 إصابة حتى الآن، فيما سجلت البحرين وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 71 شخصا، و511 اصابة جديدة، لتبلغ بذلك حصيلة المصابين الإجمالية 24,081 حالة حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 308 أشخاص، كما سجلت 430 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 46,563 حالة حتى الآن.

وفي المغرب، تم تسجيل وفاة شخص واحد ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 217 شخصا، كما سجلت 431 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 11,338 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الخميس، حالات وفاة، ولكنها سجلت إصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت فلسطين 54 إصابة جديدة، في عدد من محافظات الضفة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1,588 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن.

وسجلت الصومال 43 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 2,878 حالات، توفي منهم 90 شخصاً حتى الآن، فيما سجلت لبنان 18 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,662 حالة، توفي منهم 33 شخصا حتى الآن.

وسجلت الأردن 15 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,086 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن، فيما سجلت سوريا 11 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 242 حالة، توفي منهم 7 أشخاص حتى الآن.

وسجلت جزر القمر 7 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 272 حالة، توفي منهم 7 أشخاص حتى الآن، أما جيبوتي فقد 5 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4,635 حالة، توفي منهم 52 شخصا حتى الآن.

وسجلت تونس إصابة شخصين، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,162 حالة، توفي منهم 50 شخصا حتى اللحظة.