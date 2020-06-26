سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية الجمعة 26-6-2020، من المقالات التي يبحث عنها المواطن اللبناني بشكل يومي، حيث أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لليوم الجمعة 26- يونيو.

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة 26 يونيو- سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 26-6-2020- تحديث سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الجمعة 26 يونيو 2020.

وجاء سعر صرف الليرة اللبنانية بسعر متحرك بين الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى، في الوقت الذي سجل الدولار فيه امس 7 آلاف ليرة في السوق السوداء.

على الصعيد ذاته، قللت مصادر اقتصادية من تداعيات الاجتماع على الأسواق المالية وعلى أسعار الدولار الذي لامس أمس سقف الثمانية آلاف ليرة.

ورجحت المصادر ذاتها، أن يرتبع سعر الصرف ليصل في الأسبوع المقبل الى أكثر من عشرة آلاف ليرة ما لم تتم معالجة هذا الأمر وتحديد سعر واحد للدولار في جميع القطاعات.

وطالبت المصادر لإعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية بسبب خروج وضع الدولار السيطرة، مبينة أنه من الواضح ان الدولارات يتم تهريبها الى خارج الحدود وكل الإجراءات التي اتخذت في المدة الأخيرة لم تكن ذات فائدة.

وتابعت: "طالما ان الثقة غير موجودة بالقطاع المالي فلن يكون هناك استقرار في سعر الدولار".