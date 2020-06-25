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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الاردن إلى 1086

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:17 - 25 يونيو 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها واحدة محليّة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1086.

ووفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، فإن الإصابة المحلية تعود لأحد الكوادر العاملة في منطقة العزل في البحر الميّت.

أما الحالات الخارجية، فشملت 13 إصابة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، (2 من السعوديّة، و2 من الكويت، و2 من فلسطين و2 من الإمارات، و2 من العراق، و3 من الباكستان)، وإصابة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري.

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