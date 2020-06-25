احدث تردد قناة mbc مصر على نايل سات وباقي الأقمار الصناعية

أحدث تردد قناة mbc مصر على نايل سات 2020، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من مسلسلاتها وبرامجها طوال ساعات اليوم، وتعد قناة ام بي سي مصر أحد مجموعة قنوات أم بي سي الخامسة، كما أن لها جماهير كبيرة تتابعها في العالم العربي والعالمي، لاسيما مع انتشار فيروس كورونا الاجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومات لمكافحة الوباء.

تردد قناة mbc مصر على نايل سات

وسترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية تردد قنوات مجموعة mbc علي النايل سات والعرب سات 2020

تردد قناة ام بي سي MBC 1

تردد قناة mbc مصر على قمر نايل سات

(التردد 11470 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي).

تردد القناة على العرب سات

(التردد 11270 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي)

تردد قناة ام بي سي 2 mbc

(التردد 12015 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي)

قناة ام بي سي MBC3

(التردد 11470 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب رأسي)

تردد قناة MBC3 على العرب سات:

(التردد 11270 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب رأسي)

تردد قناة ام بي سي 4 mbc

(تردد القناة 11938 – 11470 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي)

تردد قناة ام بي سي دراما

تردد القناة على النايل سات

(التردد 11938، 11470 - الاستقطاب v - معدل الترميز 27500)

تردد قناة ام بي سي العراق MBC

القمر نايل سات 201

(التردد 12226 MHz - الدرجة 7 غرب - القطبية أفقي عمودي - معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 56 - التعديل QPSKDVB-S)

القمر عربسات بدر 6

(التردد MHz 11862 - الدرجة 26 شرق - القطبية عمودي - معدل الترميز 27500 - معامل تصحيح الخطأ 43 - التعديل DVB-S QPSK)

قناة ام بي سي مصر MBC

تردد قناة ام بي سي مصر MBC على النايل سات:

(التردد 11470 أو 12015 عمودي - أما معامل تصحيح الخطأ هو 65 -معدل الترميز هو 27500).