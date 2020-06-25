جوال تطلق فعالية Code for Palestine للسنة السادسة على التوالي

أطلقت شركة جوال وللسنة السادسة على التوالي برنامج Code for Palestine، والذي يتم تنفيذه عبر مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية والذي يستهدف الطلاب ذوي الفئة العمرية (14سنة) المتميزين والطموحين ممن يملكون القدرة على المثابرة والتعلم في مجالات الحاسوب والتكنولوجيا والمبادرات، والذين يتطلعون إلى مستقبل مهني متميز يسهم بالنهوض بالمجتمع ومعالجة المشاكل والتحديات، وسيواصل الطلبة تدريبهم لمدة ثلاث سنوات ضمن برنامج مفيد وممتع.

وتحدث عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عن أهمية الفعالية قائلاً "يشرفنا كشركات متخصصة بالتكنولوجيا أن نستمر في رعاية وإطلاق هذه الفعالية التكنولوجية وللسنة السادسة على التوالي، حيث تم قبول 60 طالب وطالبة جدد عام 2020، ليلتحق الطلاب المقبولين في برنامج تعليمي متخصص و باللغة الإنجليزية عبر الانترنت، وذلك بعد عمل اختبارات لهم وتقسيمهم الى مستويات، منوهاً الى ان البرنامج يستمر لمدة 3 أعوام يشمل مخيم صيفي تدريبي سنوي ولقاءات أسبوعية تشمل المحاضرات والورش التدريبية، وفي هذا العام سيعقد المخيم الصيفي التدريبي ل 151 طالب وطالبة في سنواتهم الأولى والثانية والثالثة من الضفة الغربية و قطاع غزة عبر الانترنت، وبمشاركة مدربيين محليين ودوليين من جامعة ستنافورد في الولايات المتحدة الامريكية، وسنقوم العام بتخريج 42 طالب و طالبة.

وأشار العكر الى ان البرنامج في عامه السادس، اكتسب الكثير من التطورات اللازمة، حيث بات الطلبة يتعلمون أسس وقواعد البرمجة بلغات مختلفة منهاC++ و لغةPython وبالإضافة إلى لغات HTML + CSS، لافتاً إلى المسار العملي في تدريب الطلبة على أسلوب حل المشكلات وطرق التفكير المختلفة في تبني هذا الأسلوب، وبما يشمل استخدام الكثير من التمارين العملية من واقع الحياة.

واكدت سماح أبو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية على أهمية تشجيع ثقافة البرمجة بشكل واسع بين الطلاب، مشيرة الى انه سيتم تنفيذ فعاليات المخيم الصيفي هذا العام عبرالانترنت بسبب جائحة كورونا وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية المتبعة، موضحة ان الهدف الرئيسي من مبادرة Code for Palestine هو المساهمة في تطوير مستوى التعليم التكنولوجي في فلسطين ،من اجل رفع كفاءة الطالب في الجامعات والمعاهد الفلسطينية من خلال تهيئتهم لاكتساب مهارات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال تدريب عملي يقوم على تقديمه متخصصين في مجال التكنولوجيا والحاسوب، حيث يتم التدريب على كتابة الكود بشكل مهني ومتقن وبأفضل الطرق والممارسات لإنجاز مشروعات تكنولوجية شخصية.