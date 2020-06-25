رابط تحميل لعبة ببجي pubg mobile 2021 للكمبيوتر والموبايل مجانًا.. أفضل برامج محاكي ببجي للكمبيوتر

رابط تحميل لعبة ببجي لعبة ببجي pubg mobile 2021 للكمبيوتر والموبايل مجانًا، وفي الفترة الحالية طور مبرمجو لعبة ببجي على الكمبيوتر، وادخلوا عليها تحسينات جديدة بهدف تطوير اللعبة القتالية التي اشتهرت بصيتها في مختلف دول العالم.

لعبة ببجي pubg mobile 2021 للكمبيوتر، تحاكي القتال والاكشن في ألعاب القوى بين معسكرات الجيش وبين المدن والقرى التي يتحصن بها الاعداء والجنود وكأنها حقيقة، ما يميز لعبة ببجي أن بإمكان أي شخص في العالم أن يشارك أصدقاء له من دولة أخرى، ويصبحان اصدقاء في قتال الاعداء.

في حين، ازدادت عمليات البحص عن رابط تحميل لعبة ببجي pubg mobile للايفون 2021 آخر تحديث، وذلك بعد أن حققت اللعبة ملايين المتابعين لها في العالم.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على توفير روابط تحميل لعبة ببجي الجديدة، وفي هذه المقالة، لقد وضعنا لحضراتكم في الاسفل تلك الروابط، وبإمكانكم تحمليها في أي وقت.

أفضل برامج محاكي للعبة ببجي للكمبيوتر 2020:

وفي هذه المقالة سنوضح لكم أفضل محاكي ببجي للكمبيوتر للاندرويد مجانًا، ويمكن من خلالها تشغيل لعبة ببجي موبايل على شاشة الكومبيوتر بدون دفع رسوم، وقبل ذلك عليك أن تتعرف على متطلبات تشغيل المحاكيات ثم جهاز الكمبيوتر المناسب ثم البدء في التحميل والتثبيت وتشغيل ببجى على شاشة جهازpc. والبرامج هي:

برنامج Gameloop

برنامج Bluestack 4

برنامج Nox Player 6

برنامج Memu أخف محاكي للعبة ببجي

برنامج LD Player

جميع متطلبات تشغيل محاكي لعبة ببجي على الكومبيوتر:

متطلبات تشغيل محاكى Gameloop علي الكمبيوتر:

يدعم العمل على ويندوز 7 و 8 و 10 بنواة 32 أو 64 بت .

معالج ثنائى النواة بسرعة 1.8 جيجاهيرتز على اقل تقدير من شركة إنتل وشركة AMD .

كارت الشاشة NVIDIA GeForce 8600 / 9600GT أو ATI / AMD Radeon HD2600 / 3600 .

يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائى (الرام) 3 جيجا بايت على أقل تقدير .

متطلبات تشغيل محاكى Bluestack 4 :



يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائى "الرام" على الاقل 2 جيجابايت .

معالج من إنتل أو من شركة AMD .

يدعم العمل على ويندوز 7 و 8 و 10 نواة 32 أو 64 بت .



متطلبات تشغيل محاكى LD Player :

دعم العمل على ويندوز XP و 7 و 8 و 10 بنواة 32 أو 64 بت .

رام على الاقل 2 جيجابايت .

معالج إنتل أو AMD .

متطلبات تشغيل محاكى Nox Player 6:

العمل على ويندوز 7 و 8 و 10 بنواة 32 أو 64 بت .

رام بحجم 1.5 جيجابايت على الاقل .

معالج من إنتل أو AMD .



متطلبات تشغيل محاكى Memu :



العمل على ويندوز 7 و 8 و 10 نواة 32 أو 64 بت .

العمل على معالج إنتل أو AMD .

رام على الاقل 3 جيجابايت .

متطلبات تشغيل محاكى Andy :



العمل على ويندوز 7 و 8 .

رام على الاقل 3 جيجابايت .

معالج ثنائى النواة من إنتل أو من AMD .

متطلبات تشغيل محاكى Remix OS :



العمل على ويندوز XP و 7 و 8 و 10 بنواة 32 و 64 بت .

رام على الاقل 2 جيجابايت .

دعم معالجات AMD وإنتل .

واصبحت لعبة ببجي العالمية رائدة في العاب القتال والاكشن هذا العام، إذ استطاعت أن تحقق ملايين المتابعين لها من مختلف دول العالم، وتحاكي اللعبة القتال بين الجيوش داخل المعسكرات وميادين القتال، كما يمكن للمشاركين احتيار الاسلحة التي تناسبهم منها الرشاشة والقنابل اليدوية وغنائم الحرب وغيره، وهو ما ساعدها على سرعة الانتشار منذُ قرابة ثلاث سنوات.

كما وقام مبرمجو لعبة ببجي الصينية 2021، بتحديث اللعبة، بحيثُ يمكن للمشاركين استخدامها على الهاتف الذكي بنظاميه الاندرويد وiso، والكومبيوتر، إضافة إلى إدخال تحسينات وتحديثات إضافية على اللعبة.

طريقة استرجاع حساب ببجي :

وقبل أن نتطرق إلى روابط تحميل لعبة ببجي pubg mobile للايفون آخر تحديث، سنطرق إلى كيفية إرجاع حسابك على اللعبة حال حذفت منه.

وهناك طريقة وحيدة تمكن من إرجاع حسابك على لعبة ببجي، وهي ان تتواصل مع دعم فريق لعبة ببجي من خلال ارسال رسالة عبر ايميل الخاص بهم، بشرط ان تكون باللغة الانجليزية فقط، ثم اشرح لهم مشكلتك بالتفصيل وماذا حدث معك ويجب ان تكون حافظ اليوزر "نيم اسم" المستخدم.

وفي حال لم تكن حافظًا لاسم المستخدم، لن تستطيع استرجاع حسابك.

متطلبات تشغيل لعبة ببجي موبايل pubg mobile على اجهزة الايفون :

ايفون 6

ايفون 6 بلس

ايفون 6 اس

ايفون 6 اس بلس

ايفون اس اي

ايفون 7 بلس

ايفون 7

ايفون 8 بلس

ايفون اكس

ايفون اكس اس

ايفون اكس اس ماكس

ايفون اكس آر

بداية اللعبة :

تم إصدار النسخة الأولى من لعبة PUBG Mobile للمرة الاولى حينما ظهرت في عام 2017، وكان الإصدار الأول في دولة الصين، وظهر للكمبيوتر قبل أن يتم تطوير اللعبة للهواتف المحمولة، وكان هذا هو الإصدار الوحيد.

وتتميز لعبة ببجي بالكثير من المميزات التي تختلف بها عن ألعاب القتال الأخرى حيث تم تصميم اللعبة بطريقة مختلفة ومحترفة تحاكي الواقع إلى حد كبير بشكل واقعي وتثير التحدي داخل المستخدمين وتحفزهم على الإصرار للوصول والبقاء إلى النهاية حيث أن شعار اللعبة البقاء للأفضل ولا يفوز فيها سوى لاعب واحد فقط من مئة لاعب هو من يبقى للآخر ويستطيع قتل باقي اللاعبين على الجزيرة.

وتحتوي اللعبة على خصائص ليست موجودة في ألعاب القتال الأخرى، وهو ما أهلها لتصبح اللعبة الاولى على مستوى العالم ودفع ملايين المستخدمين لتجربتها، وهو ما شجع الشركة المطورة على إصدار الكثير من التحديثات والعمل على التحديث المستمر للعبة وبشكل يتوافق مع جميع أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد وآيفون.

أصبح الجميع بإمكانهم تحميل لعبة ببجي موبايل 2021 بكل سهولة من خلال متجر جوجل كروم وبدون دفع أية رسوم على الإطلاق.

تحديث ببجي موبايل 2021:

تقوم الشركة المطورة للعبة بعمل تطوير من الحين للآخر والعمل على إضافة أدوات جديدة لاجتذاب ملايين المستخدمين والعمل على متعتهم وإثارتهم، وذلك عن طريق تغيير بعض الخرائط.

وأصبحت التحديثات لا تحتاج إلى مساحة كبيرة بعد أن كانت النسخة الاولى من اللعبة تحتاج إلى جيجا كاملة على مساحة التخزين الداخلية للهاتف.

وبدأت الشركة المطورة في العمل على إيجاد حلول لتحميل اللعبة دون استخدام مساحة كبيرة.

ويمكنك تحديث اللعبة بخطوات بسيطة من خلال الدخول على المتجر وكتابة اسم اللعبة والضغط على اختيار تحديث بعد الاتصال بشبكة الإنترنت وسوف تقوم اللعبة بتنزيل التحديثات التلقائية للنسخة الأحدث 2020.

مميزات لعبة ببجي موبايل :

عدد اللاعبين المتقاتلين داخل اللعبة 100 شخص وهو ما يزيد من عملية التحدي والُارة داخل اللعبة.

اللعبة من أكثر ألعاب القتال الممتعة والتي تكسر الملل، حيث أنها من الألعاب المفتوحة التي يحدث لها تحديث باستمرار.

مستوى الجرافيك في اللعبة عالمي، وهو من أقوى التصميمات في ألعاب القتال الذي يعطيك التجربة الواقعية وثلاثية الابعاد.

تحميل روابط لعبة ببجي pubg mobile للايفون 2021 آخر تحديث:

تحميل رابط لعبة ببجي pubg mobile للايفون 2021 آخر تحديث للاندرويد، (اضغط هنا) .

تحميل روابط لعبة ببجي pubg mobile للايفون 2021 آخر تحديث، للايفون، (اضغط هنا).