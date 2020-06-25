محافظ الخليل يعلن إغلاق بيت "الروش الفوقا" لخمس أيام بسبب "كورونا"

أعلن محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري، اليوم الخميس، إغلاق بيت "الروش الفوقا" لمدة خمس أيام، اعتبارًا من اليوم الموافق 25/6/2020، حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30/6/2020.

وأوضح البكري في تصريح له، أنه بعد التشاور مع رئيس مجلس قروي بيت الروش الفوقا ولجنه الطوارئ المحلية قررنا إغلاق بيت الروش الفوقا، من اجل المحافظة على سلامه المواطنين و استكمال اجراءات الطب الوقائي.

وكان محافظ نابلس، قد أعلن اليوم، إغلاق قرية دير الحطب، وذلك لإتاحة المجال لفرق الطب الوقائي تقييم وحصر مخالطي الإصابة (٣٧) في المحافظة.

وتشهد مدن وقرى الضفة المحتلة ، وتيرة متسارعة ومتزايدة حول انتشار فيروس كورونا المستجد بين السكان، إذ وصل أعداد المصابين بالوباء وفق وزارة الصحة، 1568 إصابة؛ حتى الآن.