دخول عشرات الجنود والضباط الاسرائيليين الحجر الصحي بسبب "كورونا"

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، حجر عشرات الجنود والضباط الاسرائيلي داخل الحجر الصحي، وذلك بعد اختلاطهم بمصاب بفيروس كورونا المستجد المتلازمة التنفسية لمرض (كوفيد-19).

واوضح جيش الاحتلال في بيان له، دخول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد "هيدي زيلبرمان" وحوالي 100 من الضباط والجنود الآخرين للحجر الصحي، بعد اختلاطهم بمريض كورونا الأسبوع الماضي، حسبما ورد على موقع 0404 العبري.

والجدي ذكره، أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، أعلنت اليوم، أن عدد الإجمالي للمصابين بكورونا في النظام التعليمي داخل الكيان، ارتفع إلى 861 حالة، وتم إغلاق 226 مؤسسة تعليمية، فيما لا يزال 22221 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في العزل، وفق قناة 7 العبرية