الاحتلال يعتقل 4 شبان أمام سجن "عوفر" برام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، اربعة شبان فلسطينيين أمام سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت اربعة شبان، خلال انتظارهم تحرر الأسير يحيى علوي بعد عامين من الاعتقال.

وأشارت إلى أن الشبان المعتقلين هم: (أيسر زياد شجاعية، وقصي داود علوي، وإبراهيم عبد الوهاب علوي، وجهاد محمد عجاج).

في حين، أفرجت قوات الاحتلال عن الاسير محمد حسن ابوعطيوي من محافظة الوسطى بقطاع غزة، بعد اعتقال دام (12 عاما) في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل مئات الالاف من الشبان الفلسطيني داخل المعتقلات، التي تعاني من تردي الاوضاع المعيشية والصحية، نتيجة لسياسة الاهمال الطبي.