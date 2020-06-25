رابط تحميل لعبة ببجي pubg mobile الصينية للايفون 2021 آخر إصدار مجانًا.. ومتطلبات تشغيل ببجي على الايفون

رابط لعبة ببجي pubg mobile الصينية للايفون 2021 آخر إصدار مجانًا، حيثُ أصبحت لعبى ببجي رائدة في ألعاب القتال، كما أنها تحاكي القتال على حقيقته بين المعسكرات وبين الجيوش، لذلك حققت اللعبة شهرة واسعة في الآونة الاخيرة، حول العالم.

وفي هذه المقالة سنوفر لكم رابط تحميل لعبة ببجي pubg mobile للايفون 2021، لكي يتمكن المشاركون في لعبة ببجي الجديدة، من تحمليها على هواتفكم الذكية والمباشرة في بدء القتال مع المشاركين الاخرين.

ولعبة ببجي الشهيرة، تتضمن مجالات عدة، إذ يتم استخدام فيها الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، والتي بدأت في الانتشار منذُ ثلاث سنوات تقريبًا.

واستطاعت لعبة ببجي 2021 ان تحتل المرتبة الاولى بين ألعاب الفيديو حول العالم، واصبحت أهم لعبة قتال وأكشن، كما انها استطاعت ان تجلب ملايين المتابعين والمشاهدين من حول العالم، وهم في ازدياد.

كما وعمل مبرمجو لعبة ببجي، على إدخال تحسينات وتطوريات على اللعبة في الاعوام الاخيرة، إذ أصبحت اللعبة تتيح القتال الأقرب إلى الواقعية مع الأشخاص الآخرين من مختلف دول العالم.

متطلبات تشغيل لعبة ببجي موبايل pubg mobile على اجهزة الايفون :

ايفون 6

ايفون 6 بلس

ايفون 6 اس

ايفون 6 اس بلس

ايفون اس اي

ايفون 7 بلس

ايفون 7

ايفون 8 بلس

ايفون اكس

ايفون اكس اس

ايفون اكس اس ماكس

ايفون اكس آر

بداية اللعبة

تم إصدار النسخة الأولى من لعبة PUBG Mobile للمرة الاولى حينما ظهرت في عام 2017، وكان الإصدار الأول في دولة الصين، وظهر للكمبيوتر قبل أن يتم تطوير اللعبة للهواتف المحمولة، وكان هذا هو الإصدار الوحيد.

وتتميز لعبة ببجي بالكثير من المميزات التي تختلف بها عن ألعاب القتال الأخرى حيث تم تصميم اللعبة بطريقة مختلفة ومحترفة تحاكي الواقع إلى حد كبير بشكل واقعي وتثير التحدي داخل المستخدمين وتحفزهم على الإصرار للوصول والبقاء إلى النهاية حيث أن شعار اللعبة البقاء للأفضل ولا يفوز فيها سوى لاعب واحد فقط من مئة لاعب هو من يبقى للآخر ويستطيع قتل باقي اللاعبين على الجزيرة.

وتحتوي اللعبة على خصائص ليست موجودة في ألعاب القتال الأخرى، وهو ما أهلها لتصبح اللعبة الاولى على مستوى العالم ودفع ملايين المستخدمين لتجربتها، وهو ما شجع الشركة المطورة على إصدار الكثير من التحديثات والعمل على التحديث المستمر للعبة وبشكل يتوافق مع جميع أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد وآيفون.

أصبح الجميع بإمكانهم تحميل لعبة ببجي موبايل 2021 بكل سهولة من خلال متجر جوجل كروم وبدون دفع أية رسوم على الإطلاق.

تحديث ببجي موبايل 2021

تقوم الشركة المطورة للعبة بعمل تطوير من الحين للآخر والعمل على إضافة أدوات جديدة لاجتذاب ملايين المستخدمين والعمل على متعتهم وإثارتهم، وذلك عن طريق تغيير بعض الخرائط.

وأصبحت التحديثات لا تحتاج إلى مساحة كبيرة بعد أن كانت النسخة الاولى من اللعبة تحتاج إلى جيجا كاملة على مساحة التخزين الداخلية للهاتف.

وبدأت الشركة المطورة في العمل على إيجاد حلول لتحميل اللعبة دون استخدام مساحة كبيرة.

ويمكنك تحديث اللعبة بخطوات بسيطة من خلال الدخول على المتجر وكتابة اسم اللعبة والضغط على اختيار تحديث بعد الاتصال بشبكة الإنترنت وسوف تقوم اللعبة بتنزيل التحديثات التلقائية للنسخة الأحدث 2020.

مميزات لعبة ببجي موبايل

مستوى الجرافيك في اللعبة عالمي، وهو من أقوى التصميمات في ألعاب القتال الذي يعطيك التجربة الواقعية وثلاثية الابعاد.

عدد اللاعبين المتقاتلين داخل اللعبة 100 شخص وهو ما يزيد من عملية التحدي والُارة داخل اللعبة.

اللعبة من أكثر ألعاب القتال الممتعة والتي تكسر الملل، حيث أنها من الألعاب المفتوحة التي يحدث لها تحديث باستمرار.

تحميل روابط لعبة ببجي pubg mobile 2021 :

لتحميل لعبة ببجي pubg mobile الصينية للايفون 2021 آخر إصدار مجانًا، للايفون (اضغط هنا) .

لتحميل لعبة ببجي pubg mobile الصينية للايفون 2021 آخر إصدار مجانًا، للاندرويد (اضغط هنا) .