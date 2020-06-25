لافي: المواقع العبرية صاغت عناوينها بعبارة "الضم إعلان حرب"

قال المختص في الشأن الاسرائيلي حسن لافي، اليوم الخميس، إن "كافة عناوين مواقع وصحف الاعلام العبري قد تكون متشابهة بأن الضم يعتبر إعلان حرب".

وجاء ذلك، بعد خطاب متلفز للناطق باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام "ابو عبيدة"، حول عملية "الضم"، معتبرًا اياها "إعلان حرب".

وأضاف لافي، خلال رصد رود الفعل الاسرائيلي عن الخطاب، أن المواقع العبرية تنهي تعليقها على كلمة "ابو عبيدة" بأن الجيش والشاباك لديهم تقديرات أمنية وعسكرية تؤكد ما أعلنه ناطق القسام بأن "الضم" سيؤدي لاشتعال جبهة غزة ومن المحتمل تدحرجه إلى مواجهة واسعة تمتد للضفة الغربية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال وضع سيناريو أطلق عليه (وضع الحرب)، وقام بمناورات عسكرية للتعامل مع هذا السيناريو، حال نفذ مشروع ضم الاغوار وأجزاء من الضفة.

وحول قراءة السلوك الاعلامي الاسرائيلي في التعامل مع خطاب ابو عبيدة، أوضح لافي، أن الرقابة العسكرية الاسرائيلية هي من صاغت هذا السلوك الاعلامي الصهيوني تجاه خطاب "ابو عبيدة" وتم توزيعه على الاعلام.

وبيّن أن المؤسسة العسكرية معنية بإرسال رسالة للجمهور الاسرائيلي مفادها أن عملية "الضم" بالطريقة والاليات التي يسوق لها "اليمين الديني" الاستيطاني الصهيوني بطريقة نتنياهو وحلفاؤه سيكون لها تداعيات خطيرة على أمن الكيان الصهيوني.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يحاول تقليل نسبة المؤيدين لـ"ضم" من فئة الواقعين تحت تأثير الشعارات العاطفية وفكرة إعادة يهودا والسامرة كاملة، وأن يدركوا ان تلك الشعارات يقابلها امكانية نشوب حرب في ظل هذه الظروف الاقتصادية والصحية والاجتماعية المعقدة في كيان الاحتلال تحت ظل جائحة كورونا.