"غانتس" يجتمع مع الموساد والشاباك لمناقشة "لعبة الحرب"

وأفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، اليوم الخميس، بأن وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس، اجتمع بقيادة جهازي الامن الموساد والشباك لمناقشة مناورة "لعبة الحرب".

وأوضحت "احرونوت"، أن رئيس هيئة الأركان "أفيف كوخافي"، اجتمع مع كلا من رئيس الشاباك نداف أرغمان، ورئيس الموساد يوسي كوهين، أمس الاربعاء، بخصوص المناورة التي بدأت منذُ أيام استعدادًا لسنياربوهات مواجهة تداعيات خطة الضم".

وأكدت أن "غانتس" أخبر المجتمعين بأن عملية الضم ستنفذ خلال أيام.

وأشار غانتس خلال اجتماعه، إلى ان المستويات السياسية ترى أن "الضم" سيتم تدريجيًا وعلى مراحل.

ولفتت إلى ان وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد غابي اشكنازي، يعارض مشروع الضم، وفي الوقت نفسه يؤيد خطوات من شأنها ان تؤدي إلى الانفصال عن الفلسطينيين.

الجذير بالذكر، أن حكومة الاحتلال اعلنت نيتيها "ضم" قرابة 30 بمئة من مناطق الأغوار والضفة، مطلع تموز المقبل، فيما ترفض القيادة الفلسطينية وبشدة ذلك خطة "الضم".