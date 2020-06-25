رابط تحميل بيس PES 2020 للاندرويد بدون انترنت.. ومتطلبات التحميل على الهاتف الذكي

إليك رابط تحميل بيس PES 2020 للاندرويد بدون انترنت (آخر اصدار)، حيث يمكن للمشاركين في لعبة بيس 2020 ان يحملوها على هواتفهم الذكية والمشاركة في العب مع الاخرين بدون انترنت.

ويعشق متابعو كرة القدم، لعبة بيس لأنها تحاكي تمامًا ما يجري على ارض الملعب مع الالتزام بقوانينها المختلفة، كما يمكن للمشارك ان يختار فريقه الخاص، ولاعبيه أيضًا، حسبما يرى في ذلك.

وانتشرت لعبة بيس 2020 لكرة القدم في جميع انحاء العالم، إذ حققت ملايين الزوار، علاوة عن قدرتها التنافسية للألعاب الأخرى.

لعبة بيس 2020 هي معدلة على لعبة PES 2018 و المطور من طرف شركة KONAMI وجاءت بحجم متواضع 1 جيكابايت فقط يعمل بدون مشاكل التقطعات.

متطلبات الحد الادنى لتشغيل لعبة بيس على نظام الاندرويد:

سرعة وحدة المعالج: رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز.

ذاكرة الوصول العشوائية الرام: 1.5 جيجابايت.

نظام التشغيل: اندرويد 6.0 مارشيمللو.

متطلبات الحد الاعلى لتشغيل لعبة بيس على نظام الاندرويد :

سرعة وحدة المعالج: ثماني النواه 2 جيجا هرتز.

ذاكرة الوصول العشوائية الرام: 3 جيجابايت.

نظام التشغيل: اندرويد 9.0 مارشيمللو.

نبذة عن لعبى بيس PES 2020:

وتُعد لعبة eFootball Pro Evolution Soccer 2020 هي اختصار eFootball PES2020 ، وهي لعبة فيديو محاكاة لكرة القدم تم تطويرها بواسطة PES Productions ونشرتها Konami ل Microsoft Windows و PlayStation 4 و Xbox One.

وفي لعبة بيس 2020 تم إضافة بعض الاندية العربية كالترجي والافريقي، الرجاء، الوداد، الاهلي، الزمالك والعديد وتعمل بدون انترنت أي أو فلاين، وأن جميع الأطقم محدثة 2019-2020 منها الانتقالات.

التحديثات الاخيرة على لعبة بيس 2020:

اضافة خاصية اللعب بكاميرا .PS4

تحسين الخلفيات.

اضافت لعبة بيس شعارات المشجعين العرب والعديد من المميزات التي ستكتشفها أنت بنفسك خلال المشاركة في اللعبة.

تحسين جودة اللعب .HD

اضافة سكور بوارد جديد. BeIN SPORTS

تغيير الكرة.

القائمة الكاملة لـ PES 2020 Legends:

ويمكن للمشارك في لعبة بيس التحكم بمشاهير كرة القدم، وهم:

■ أندريه أرشافين

■ رونالدينيو

■ روماريو

■ باتريك فييرا

■ لوثار ماثاوس

■ غابرييل باتيستوتا

■ فرانشيسكو توتي

■ يوهان كرويف

■ دييغو مارادونا

■ أوليفر كان

■ ديفيد بيكهام

■ بافل نيدفيد

■ هيديتوشي ناكاتا

■ بارك جي سونغ

ولتحميل بيس PES 2020 للاندرويد بدون انترنت، (اضغط هنا).