الرابط الرسمي : تفعيل رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 6-2020

فعلت وزارة التنمية الاجتماعية ظهر اليوم الخميس الموافق 25 يوليو، رابط صرف المنحة القطرية عن شهر 6- 2020.

وأشارت الوزارة في بيان وصل"فلسطين اليوم الاخباري" نسخة عنه، إنه سيتم صرف المنحة للأسر التي استلمت أقل من 11 مرة، ومن استلمت 11 مرة وعندها 3 أفراد فأكثر، مؤكدةً عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وذكرت أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة وفقاً لآلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارتي الصحة والداخلية غزة لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين، والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح وزارة التنمية الاجتماعية، انها نشرت رابط الفحص المنحة حيثُ يمكن لـ100 ألف مستفيد فحص اسمائهم عبر ادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد لكل مستفيد.

وكان السفير القطري محمد العمادي، قد أكد الاسبوع الحالي، ان موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 6 يوليو 2020، سيكون الاسبوع المقبل، لعدد 100 ألف أسرة متعففة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وذكر العمادي، أن صرف المنحة سيكون بالتعاون مع الجهات المختصة في القطاع، بما يضمن المعايير والاجراءات الاحترازية المعمول بها، للمحافظة على السلامة الشخصية والعامة من انتشار فيروس كورونا.

وتعد صرف المنحة القطرية عن شهر 6 يوليو، المرة الثانية التي يجري تسليمها داخل القطاع، منذُ الاعلان عن تفشي فيروس كورونا القاتل في الاراضي الفلسطينية، مارس الماضي.

ويستفيد من منحة الدوحة، نحو 100 الف أسرة غزية، حيثُ تسعى قطر صرفها كل شهر، والتي بدأت العام الماضي، ضمن تفاهمات التهدئة القائمة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وصحف عبرية، كانت قد قالت الاسبوع الماضي، أن المنحة القطرية عن شهر 6 يوليو، ستدخل الى القطاع الايام المقبلة، ليتم صرفها للمستفيدين الغزيين.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت أن المنحة القطرية للأسر المتعففة ستصل إلى قطاع غزة الايام المقبلة، لصرفها.

في حين، تعد هذه المنحة الثانية، منذُ تفشي فيروس كورونا في فلسطين، مارس الماضي.

واستفاد من المنحة القطرية الماضية، قرابة 100 ألف أسرة فقيرة تعاني من وضع اقتصادي متردي على مدار السنوات السابقة، نتيجة تشديد الاحتلال من حصاره على القطاع، لأكثر من 13 عامًا.

الشهر الماضي، صرفت المنحة القطرية الـ100 دولار، للعدد المذكور، في كافة أفرع البريد في محافظات غزة، وفق اجراءات السلامة لمنع انتشار "كورونا".

يُشار إلى أن دولة قطر تقوم بصرف 100 دولار منذ أكثر من عام على مئات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة، في إطار تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي.

المنحة الماضية، استفاد منها قرابة الـ100 ألف أسرة، حيث يجري توزيعها من فروع البريد الموزعة على محافظات القطاع، ضمن آلية محددة ومتبعة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التنمية.

ويحرض موقع "فلسطين اليوم الاخباري" على نشر روابط المنحة القطرية التي تعلن عنها وزارة الاتصالات عبر موقها الالكتروني الرسمي، وتضمن إدخال رقم هوية المستفيد مع تاريخ ميلاده، للتأكد من استلام المنحة.

رابط فحص الـ100 دولار، (أضغط هنا).