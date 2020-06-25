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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وسط استفزازات للمصلين

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 13:56 - 25 يونيو 2020
اقتحام المستوطنين للأقصى (ارشيف) اقتحام المستوطنين للأقصى (ارشيف)
تقارير
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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك بحراسة مشدد من شرطة الاحتلال الخاصة، وسط اجراءات استفزازية للمصلين.

وأفاد شهود عيان من الأقصى، بأن 67 مستوطنًا اقتحموا المسجد من باب المغاربة وحتى باب السلسلة، ضمن مجموعات محددة.

واوضح عيان، أن اقتحام الاحتلال استمر منذُ السابعة والنصف حتى الـ11 من صباح اليوم، بينهم 20 طالبا من طلاب المعاهد الدينية اليهودية برفقة أحد الضباط.

يُشار إلى أن المستوطنين يواصلون اقتحام القدس ومساجدها بحماية قوات الاحتلال، بهدف السيطرة على المدينة وتهويدها.

 

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