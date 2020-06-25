محافظ نابلس يعلن إغلاق قرية دير الحطب بسبب كورونا

أعلن محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، اليوم الخميس، إغلاق قرية دير الحطب، وذلك لإتاحة المجال لفرق الطب الوقائي تقييم وحصر مخالطي الإصابة (٣٧) في المحافظة.

وجاء ذلك بعد تسجيل إصابة جديدة في محافظة نابلس بفيروس كورونا، وهو مخالط لمصاب سابق.

ودعا رمضان، جميع المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الفرق الطبية والالتزام بإجراءات السلامة.

‎وأوضحت الصحة، أن حالة المصاب الصحية بحاجة إلى متابعة حيث سيتم تحويله إلى المستشفى العسكري.

‎وأشارت إلى ان المريض كان يتلقى العلاج قبل اكتشاف الإصابة في المستشفى الوطني وعليه سيتم اغلاق المستشفى أيضًا، فيما يبلغ عدد المحجورين منزلياً أكثر من ٢٥٠٠ شخص في نابلس؛ حتى الان.

وأكد محافظ نابلس، على ضرورة التقيد بتعليمات الحجر المنزلي ومن يخالف يقع تحت طائلة المسؤولية.