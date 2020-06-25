د.البرش : خطر يهدد مرضى الدم خاصة أمراض "الهيموفيليا" والوضع الدوائي في غزة قاتم

أكد مدير عام الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة د. منير البرش أن الوضع الدوائي في قطاع غزة صعب وخطير جدا , مشيراً الى تسارع وتيرة نقص الأصناف الهامة من الأدوية الأساسية والتي تجاوزت 42 % , و30 % من المستهلكات الطبية , و 56 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم .

وأضاف د. البرش " أن تداعيات الازمة على مجمل الخدمات الصحية لا يمكن تصورها في ظل الاحتياج الحقيقي والعاجل من عديد الأصناف الدوائية والمتطلبات الأساسية لتعزيز خطة وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا " .

وقال د. البرش : " أن أدوية مرضى الدم خاصة أمراض الهيموفيليا والأصناف التخصصية من حليب الأطفال غير متوفرة في قطاع غزة , ما يضع المرضى أمام مشهد قاتم يزيد من تفاقم الوضع الصحي لهم " .

وأشار د. البرش " أن ما وصل من مستودعات الوزارة في رام الله منذ بداية العام بلغ 2مليون و250 الف دولار , ما يمثل 5% من الاحتياج السنوي لوزارة الصحة , مناشدا الجهات ذات العلاقة لانقاذ الوضع الصحي في غزة جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية