اليابان تشكك مجدداً بصحة زعيم كورويا الشمالية

جدد وزير الدفاع الياباني تارو كونو اليوم الخميس 25/6/2020 ، التشكيك بصحة زعيم كورويا الشمالية حيث قال : هناك "شبهات" حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

منذ شهر أبريل الماضي وتضاربت الأنباء حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، وتحدثت وسائل إعلامية عن أنه خضع لعملية جراحية في القلب، فيما نفت مصادر أخرى أن تكون حالة كيم الصحية حرجة.

ولم تعلق بيونغ يانغ أبدا على أي من هذه الأنباء، في حين امتنعت طوكيو عن التعليق في وقت سابق حول صحة كيم، لكنها أعلنت على لسان أمين عام مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا، أنها تعمل بنشاط على جمع وتحليل المعلومات حول هذه القضية، كما أنها ناقشت مع الإدارة الأمريكية التقارير عن مشاكل صحية محتملة يعاني منها زعيم كوريا الشمالية