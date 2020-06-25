ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

6 منازل في القدس خلال يومين ..الاحتلال يهدم منزلين في بلدة عناتا في القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 10:46 - 25 يونيو 2020
هدم منزل هدم منزل
تقارير
جوال
مشاركة

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 26/6/2020، منزلين يضم كل منهما طابقين قيد الإنشاء، في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

قوات الاحتلال اقتحمت حي البقعة من البلدة وفقا لمصادر محلية، وهدمت مبنى قيد الإنشاء مكونا من طابقين قيد الانشاء بمساحة 200 متر مربع لكل طابق يعود للمواطن سائد الخطيب.

وداهمت قوات الاحتلال حي النجمة وهدمت مبنى آخر من طابقين بمساحة 150 مترا مربعا لكل طابق، تعود ملكيته للمواطن علاء علقم من مخيم شعفاط.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت أمس الأربعاء 25/6/2020 أربعة منازل في بيتونيا وبيت سيرا وبيت حنينا والطيرة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات