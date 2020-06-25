6 منازل في القدس خلال يومين ..الاحتلال يهدم منزلين في بلدة عناتا في القدس المحتلة

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 26/6/2020، منزلين يضم كل منهما طابقين قيد الإنشاء، في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

قوات الاحتلال اقتحمت حي البقعة من البلدة وفقا لمصادر محلية، وهدمت مبنى قيد الإنشاء مكونا من طابقين قيد الانشاء بمساحة 200 متر مربع لكل طابق يعود للمواطن سائد الخطيب.

وداهمت قوات الاحتلال حي النجمة وهدمت مبنى آخر من طابقين بمساحة 150 مترا مربعا لكل طابق، تعود ملكيته للمواطن علاء علقم من مخيم شعفاط.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت أمس الأربعاء 25/6/2020 أربعة منازل في بيتونيا وبيت سيرا وبيت حنينا والطيرة.