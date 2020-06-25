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محافظ بيت لحم : توقعات بإرتفاع أعداد المصابين بسبب الأفراح

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:05 - 25 يونيو 2020
انتشار عناصر السلطة بعد اغلاق الضفة بسبب تفشي كورونا وعودة العالقين من الخارج (22) انتشار عناصر السلطة بعد اغلاق الضفة بسبب تفشي كورونا وعودة العالقين من الخارج (22)
تقارير
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أكد كامل حميد محافظ بيت لحم اليوم الخميس 26/6/2020 ,  ان حالة من الترقب والحذر تسود المحافظة في ظل توقعات بارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا خاصة في مخيم العزة وفي بعض احياء بيت لحم بسبب الاختلاط الذي تم في حفل اقيم في المخيم والاصابات المتوقعة بين المشاركين .

وقال حميد , ان طواقم الطب الوقائي في المحافظة تعمل على تتبع خارطة المخالطين في المخيم الذي يستمر اغلاقه واغلاق الشوارع المحيطة به ومنع الدخول اليه والخروج منه لحصر انتشار العدوى .

واشار حميد الى انه وفي حال تسجيل اصابات جديدة فانه سيتم توسيع الاجراءات بما فيها المنع وتقييد الحركة في المحافظة .

 

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