صلاح يعود للنجومية وخطوة واحدة تفصله عن حلمه

عاد النجم المصري، محمد صلاح، ليخطف الأضواء مع فريقه ليفربول بهدف وتمريرة حاسمة، في اللقاء الذي فاز فيه "الريدز" على ملعبه "أنفيلد" ضد كريستال بالاس، ضمن الأسبوع الـ(31) من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد أن غاب عن لقاء "ديربي الميرسيسايد" بسبب الإصابة، عاد صلاح مباشرة إلى تشكيلة المدير الفني يورغن كلوب، حيث لم يتأخر كثيراً ليبدأ في نثر إبداعاته بالهدف الثاني في المباراة، بعد أن استغل تمريرة من البرازيلي فابينيو.

وواصل محمد صلاح تألقه في المباراة، بتمريرة حاسمة رائعة من منتصف الملعب لزميله السنغالي ساديو ماني، الذي سجل الهدف الرابع في المباراة، ويؤكد بذلك عودة الفريق القوية الذي أصبح على موعد مع الفوز بلقب "البريميرليغ".

وبهدفه المسجل في مرمى كريستال بالاس، وصل محمد صلاح إلى هدفه الـ(17) هذا الموسم في الدوري الإنكليزي، متساوياً مع الغابوني ونجم أرسنال أوبامايونغ، ومتأخراً بهدفين فقط عن جيمي فاردي، مما يجعل نجم روما السابق مرشحاً للفوز بالحذاء الذهبي في إنكلترا، لثالث موسم على التوالي.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل 92 هدفاً و34 تمريرة حاسمة في 145 مباراة مع فريق ليفربول بجميع المسابقات، ليصبح الآن على موعد مع ترجمة هذا النجاح بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الذي طال انتظاره عند جماهير "الريدز".

ويشعر صلاح، أنه على بعد خطوة واحدة من تحقيق الهدف الذي وضعه منذ انضمامه للفريق، مع اقتراب الفريق الذي يدربه يورغن كلوب من التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأصبح ليفربول بحاجة لنقطتين ليتوج رسميا بلقب الدوري وذلك عقب فوزه المريح على كريستال بالاس 4 / صفر مساء الأربعاء.

ومن الممكن أن يتم الإعلان عن تتويج ليفربول باللقب رسميا مساء اليوم الخميس، إذا فشل مانشستر سيتي في التغلب على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

وبسؤاله عما يشعر به في الموقف الحالي، قال صلاح لشبكة “سكاي سبورتس”: “أشعر بالارتياح”.

وأضاف: “منذ قدومي قلت إنني أريد التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مع الفريق. المدينة لم تفز باللقب منذ فترة طويلة، لذلك فإنه الوقت المناسب”.

وتابع: “ربما كانت لدينا فرصة التتويج في العام الماضي ولكن مانشستر سيتي قدم أداء رائع وتوجوا به. حان وقتنا للتتويج باللقب وهذا شيء رائع”.

وسجل صلاح هدفا في المباراة التي فاز بها ليفربول على الفريق الذي يدربه روي هودجسون فيما أضاف ترينت ألكسندر أنرود وفابينيو وساديو ماني بقية الأهداف التي ساعدت ليفربول للابتعاد بصدارة الترتيب بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقي سبع مباريات على نهاية الدوري.

وقال صلاح: “نحتاج لنقطتين فقط لنتوج بلقب الدوري. قدمنا أداء عظيما وكل اللاعبين كانوا مذهلين”.

وأضاف: “سعيد بالنتيجة وأتطلع للمباراتين المقبلتين. أعتقد أن كل اللاعبين لجيهم الحافز، كل واحد متحفز بطريقته، ولكن الجميع متحفز للتتويج بلقب الدوري”.