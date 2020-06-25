ارتفاع اسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 25/6/2020

سجل سعر الذهب ارتفاعاً كبيراً لأول مرة منذ 8 أعوام بسبب الانخفاض الكبير على اسعار الدولار والدينار ، جراء ارتفاع اصابات كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ، واقبال المواطنين على شراء الذهب خشية الدخول في موجة جديدة من الاغلاق .

نعرض إليكم أسعار الذهب اليوم الخميس 25/6/2020 في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر أسعار الذهب في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وتعد أخبار أسعار الذهب اليوم في فلسطين هامة للمواطنين سواء المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وأسعار الذهب اليوم في فلسطين بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين.

اسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 25/6/2020:





اسعار الذهب خلال الايام الماضية :



