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دعم دولي للمحكمة الجنائية الدولية بعد تعرضها لتهديد أمريكا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:22 - 25 يونيو 2020
المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية
تقارير
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حظيت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بدعم 67 دولة، عقب تهديد من جانب الولايات المتحدة بفرض عقوبات على موظفين بالمحكمة.

وأعربت هذه الدول في بيان مشترك، عن دعمها الثابت للمحكمة كمؤسسة مستقلة ونزيهة".

وأضاف: "لا نزال ملتزمين بنظام قائم على القواعد الدولية".

وتابع: "المحكمة الجنائية الدولية هي جزء لا يتجزأ من هذا النظام وهي مؤسسة محورية في مكافحة الإفلات من العقاب والسعي للعدالة، وهما عنصران أساسيان للسلام الدائم والأمن والمصالحة".

وحظي الإعلان بدعم من عدة دول أوروبية وأفريقية ومن أمريكا اللاتينية.

كانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت في 11 حزيران/يونيو أنها ستعاقب موظفي الجنائية الدولية لتحقيقاتها مع قوات أمريكية.

ومهدت المحكمة الطريق للتحقيق في جرائم حرب بأفغانستان في آذار/مارس ، والتي ستستهدف أيضا جنودا أمريكيين وأفرادا من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

 

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