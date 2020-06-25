الصحة: 34 حالة جديدة مصابة بـ"كورونا" في الخليل ونابلس وبيت لحم

سجلت وزارة الصحة في الضفة المحتلة، اليوم الخميس 25/6/2020، 34 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس.

وأوضحت وزيرة الصحة بالضفة المحتلة مي كيلة في تصريح مقتضب، أن الإصابات الـ34 بينها ٢٣ إصابة في محافظة الخليل (٧ بيت الروش، تفوح ٦، الشيوخ ١، مدينة الخليل، يطا ٢، حلحول ٥)، و١٠ إصابات في بيت لحم، وإصابة في نابلس.

وبهذه الإصابات يصل مجمل الإصابات في فلسطين اليوم ١٥٦٨، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي: ٦١٦، أما الوفيات فبلغن خمس حالات .

وذكرت الوزيرة أن عدد الفحوصات خلال ال٢٤ ساعة الماضية: ٢٤٠٠ فحص من مختلف المحافظات.