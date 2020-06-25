أسعار الدجاج في غزة اليوم الخميس 25/6/2020

تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الخميس25/6/2020 استقراراً بعد ارتفاع دام لعدة أيام ليصل سعر الكيلو من 9-10 شيقلاً .
حيث جاءت اسعار الدجاج ملحقاتها اليوم الخميس 25/6/2020 على النحو التالي :
1 - كيلو الدجاج حي من 9 إلى 10 شيكل
2 - كيلو استيكات 22 شيكل
3 - دبوس الدجاج 13 شيكل
4 - كيلو فخذ الدجاج 11-12 شيكل
5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكل
6- كيلو كبدة الدجاج 15 شيكل
7- كيلو جناح الدجاج 8-9شيكل
8- كيلو الشيش 25 شيكل
كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس 25/6/2020 على النحو التالي:
*الحبش: 15 شيكل
*صدر: 16 شيكل
*فخد أنثى بظهر: 12 شيكل
*فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل
*فخد ذكر بظهر: 9 شيكل
*فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل
جناح: 8 شيكل
رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل
رقاب حبش ذكر: 7 شيكل