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ديوان الموظفين بغزة يعلن عن 19 وظيفة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:36 - 25 يونيو 2020
وظيفة معلم في الأونروا وظيفة معلم في الأونروا
تقارير
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أعلن ديوان الموظفين بغزة اليوم الخميس 25 /6/2020 ، فتح الباب التسجيل لـ 19 وظيفة حكومية من عدة تخصصات .

والوظائف التي اعلن الديوان تشمل وفقا لإعلان 10 / 2019 ويشمل الوظائف التالية : ( فني تصميم جرافيك - فني صوت - محرر لغة انجليزية - فني مونتاج - مخرج - مصمم ومطور تطبيقات الكترونية - مصور - مقدم برامج).

ثانياً : إعلان 1 / 2020 ويشمل الوظائف التالية : (أخصائي أشعة - أخصائي بصريات - أخصائي تحاليل طبية - أخصائي علاج طبيعي - سائق إسعاف - سكرتير طبي - صيدلي - طبيب أسنان - فني عمليات - مسعف - ممارس تخدير و إنعاش) .

 

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