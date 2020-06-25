ديوان الموظفين بغزة يعلن عن 19 وظيفة

أعلن ديوان الموظفين بغزة اليوم الخميس 25 /6/2020 ، فتح الباب التسجيل لـ 19 وظيفة حكومية من عدة تخصصات .
والوظائف التي اعلن الديوان تشمل وفقا لإعلان 10 / 2019 ويشمل الوظائف التالية : ( فني تصميم جرافيك - فني صوت - محرر لغة انجليزية - فني مونتاج - مخرج - مصمم ومطور تطبيقات الكترونية - مصور - مقدم برامج).
ثانياً : إعلان 1 / 2020 ويشمل الوظائف التالية : (أخصائي أشعة - أخصائي بصريات - أخصائي تحاليل طبية - أخصائي علاج طبيعي - سائق إسعاف - سكرتير طبي - صيدلي - طبيب أسنان - فني عمليات - مسعف - ممارس تخدير و إنعاش) .