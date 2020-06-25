الطقس اليوم الخميس 25/6/2020: أجواء شديدة الحرارة غداً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان الطقس اليوم الخميس 25/6/2020، غائم جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

وبينت دائرة الارصاد ان الطقس اليوم الجمعة 26/6/2020، صافيا بوجه عام وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 27/6/2020 يكون الطقس حار الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 28/6/2020، فيكون الطقس صافيا بوجه عام وحارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.