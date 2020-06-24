مجلس الأمن يتدخل بشان ملف سد النهضة.. هذا قراره المتوقع



توقعت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن مجلس الأمن الدولي سيتخذ قرار مشروع محتمل حول ملف سد النهضة بسبب الخلاف بين مصر وأثيوبيا والسودان.

يُشار إلى أن مصر والسودان أحالتا ملف سد النهضة إلى مجلس الامن بعدما اعترضت على موعد تشغل سد النهضة وطريقة ملئه في أثيوبيا.

وينص القرار كما ذكرت الصحيفة على أن مجلس الأمن يؤكد أن "استخدام المجاري المائية الدولية يجب أن تحكمه مبادئ القانون الدولي السارية".

وأضافت أنه "إذ يأخذ علماً بعملية المفاوضات التي أجريت بين مصر وإثيوبيا والسودان، ولم تؤد إلى اتفاق، بما فيها المفاوضات التي حضرتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، تدعو الفقرات العاملة من مشروع القرار الدول الثلاث إلى التعجيل باستئناف المفاوضات، بحسن نية، من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق مفيد للأطراف في شأن تعبئة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير".

وحسب الصحيفة السعودية يحض مشروع القرار الدول الثلاث على "عدم اتخاذ أية تدابير أحادية فيما يتعلق بقضية سد النهضة".