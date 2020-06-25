اثيوبيا تعلق على احالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن

عقب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، على احالة ملف سد النهضة إلى مجلس الامن الدولي مؤكدًا أن ما جرى غير منطقي ويتناقض مع الاتفاق الثلاثي الأخير حوله المعروف بـ "إعلان المبادئ".

وأوضح المتحدث باسم خارجية اثيوبيا أن تحركات مصر المفاجئة تؤثر على المفوضات الجارية بين البلدين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وأشار دينا إلى أن بلاده ترغب في التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل بدء التعبئة، لكنها من جهة أخرى، ستبدأ في ملء السد بناءً على اتفاقية "إعلان المبادئ" التي وقعت عليها الدول الثلاث في عام 2015، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وكانت وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية أعلنت اليوم إحباطها العديد من الهجمات السيبرانية بهدف تعطيل الأنشطة الاقتصادية والسياسية في إثيوبيا.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فقد جرى ترتيب هجوم سيبراني شديد بعد استعدادات طويلة لاستهداف المؤسسات خصوصا يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأوضحت الوكالة أن مهاجمين مصريين حاولوا تعطيل المواقع الإلكترونية لـ13 منظمة عامة و4 منظمات غير حكومية، حيث كانت البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواقع الإلكترونية لمؤسسات تقديم الخدمات العامة والمنظمات الأمنية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة هدفا للهجوم.

وذكرت الوكالة أن الهجوم كان سيشكل ضغوطا اقتصادية وسياسية ونفسية معقدة في البلاد لو فشلت الوكالة في مكافحة محاولة الاعتداء، واستدعت المؤسسات والأفراد للتحقق من أمن شبكاتهم خاصة قبل استخدامها.