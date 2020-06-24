الزمالك يعلن عدم استكمال الدوري المصري

أعلن نادي الزمالك المصري، عدم استكمال الدوري الممتاز في الموسم الحالي، رافضا في الوقت نفسه منح لقب الدوري لغريمه الأهلي، في حال إلغاء المسابقة.

وعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة عصر الأربعاء، "تم خلالها مناقشة كافة الأمور، والاستقرار على عدم استكمال الدوري المصري ورفض منح اللقب للأهلي"، بحسب وسائل إعلام مصرية.

كما أكد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، رفض مجلس إدارة الزمالك "بشكل نهائي" خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد، التي يتم إجراؤها استعدادا لعودة النشاط الكروي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق الأربعاء، تسجيل أول ست حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف أندية الدرجة الأولى.

ونقل الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك، عن لجنته الطبية "ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات".

ولم يحدد الاتحاد ما إذا كان المسح الذي بدأ هذا الأسبوع ويشمل "اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق"، قد أدى إلى ظهور أي حالات في يومه الأول.

وأعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي الأسبوع الماضي استئناف منافسات الدوري المحلي اعتبارا من 25 يوليو، بعد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب "كوفيد-19".