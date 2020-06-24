روسيا تبدي استعدادها لرعاية مفاوضات مباشرة بين "الإسرائيليين والفلسطينيين"

أبدت روسيا مساء اليوم الأربعاء، استعدادها لبذل كل الجهود من أجل بدء مفاوضات مباشرة بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

وجاء ذلك على لسان مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط.

وقال المبعوث الروسي نيابة عن وزير الخارجية سيرغي لافروف: "كعضو فاعل في الرباعية الدولية، فإن بلادي مستعدة لبذل كل الجهود من أجل إطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق تسوية قائمة على القواعد المعترف بها دوليا مثل قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام، التي تقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس المحتلة".

وخلال الاجتماع دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتخلي عن خطة الضم، معتبرا الخطوة الإسرائيلية حال تنفيذها ستكون مخالفة لكل القوانين الدولية.

من جانبه طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال نفس الاجتماع، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالضغط على "إسرائيل" من أجل التراجع عن تنفيذ خطتها لضم أراض فلسطينية محتلة.