اشتية يعلن عن 17 مشروعا لمواجهة مخطط الضم في الأغوار

أعلن رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية مساء اليوم الاربعاء، عن حزمة من المشاريع الخاصة بمنطقة الاغوار بهدف مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية لمنطقة الأغوار.

وجاء ذلك خلال اجتماع للحكومة، واللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، وامناء الفصائل الوطنية في الأغوار.

وجاءت المشاريع على النحو التالي:

1. سوف يتم صرف كامل مستحقات المزارعين في الأغوار المستحقة على السلطة.

2. سوف نخصص الآبار المائية التي تملكها السلطة في منطقة الاغوار لصالح المزارعين، وهذه الآبار سوف تضخ 3.5 مليون متر مكعب من المياه.

3. سوف نقوم بمعالجة المياه في بئر العوجا، ليضخ ما مجموعه 600 ألف متر مكعب من المياه.

4. سوف نقوم بشراء 5 جرارات زراعية لخمس جمعيات زراعية تعمل في الاغوار.

5. سوف نوفر قروض ميسرة لكل المستثمرين الذين يريدون العمل في الغور.

6. هناك بعض السيدات يعملن في المستوطنات، ونحن سوف نقوم بإنشاء تعاونيات زراعية لهؤلاء السيدات، لكي يعملن على ارضنا، وتعزيز القوة الانتاجية في اقتصادنا الوطني.

7. سوف نقوم بدعم التعرفة الكهربائية لجميع السكان في منطقة الغور.

8. سوف نقوم بإنشاء 11 محطة طاقة شمسية من خلال سلطة الطاقة.

9. سوف نقدم مشاريع بنية تحتية بقيمة 11.5 مليون شيكل للقرى الواقعة في الغور.

10. سوف نعفي سكان الاغوار من 75% من تكلفة رخصة البناء لكل من يريد ان يبنى بيتا جديداً.

11. سوف نقدم 30 منحة جامعية لطلاب الاغوار في تخصصات الطب والهندسة الزراعية، وباقي التخصصات التي تعزز وجودهم.

12. سوف نقوم بفتح فروع للبريد في العوجا والجفتلك، والتي سوف تصبح فروعا للبنك الحكومي الذي سوف نقوم بإنشائه في فلسطين قريبا.

13. سوف نوفر سيارتي اطفاء لخدمة اهلنا في الاغوار، وسوف نوفر 3عيادات متنقلة للتجمعات البدوية في الاغوار، بالإضافة الى تخصيص سيارة اسعاف.

14. ابتداءً من بداية الشهر القادم، سوف يبدأ العمل بنظام الحوافز للمشاريع الاستثمارية للمستثمرين في الاغوار.

15. تقديم علاوة لكل ابناء الاغوار العاملين في السلطة الوطنية، مثل العلاوة التي تقدم لأبناء القدس.

16. سوف نقوم ببناء 3 مدارس جديدة في المنطقة، وسوف نقوم بتزويد جميع الغرف الصفية في كافة مدارس الاغوار بمكيفات هوائية، من اجل تيسير العملية التعليمية في المدارس وسوف نقوم بتجهيز الساحات والمرافق الصحية في 15 مدرسة في الاغوار.

17. كل شاب او صبية اينما كانوا يريدون إنشاء مشروع زراعي في منطقة الاغوار، أعلن باسمكم أن ارض الاوقاف وأراضي الدولة مفتوحة للاستثمار، بواقع 10 دونمات لكل مستثمر، وكل من يريد الاستثمار في الاغوار اهلا وسهلا وسنقدم له ما يريد.

وقال اشتية: "هذا البرنامج يقع ضمن إطار خطة الحكومة في الخطة التنموية بشكلها الشامل والكامل وبالشق المتعلق بالتنمية بالعناقيد الزراعية في الاغوار والشق المتعلق بالبنى التحتية".

ويحتضن غور الأردن نحو 250 ألف شجرة نخيل ويأوي 30% من مياه الضفة الغربية ويعتبر خط التماس مع المملكة الأردنية.

واوضح اشتية: "مشروع الضم الإسرائيلي مشروع مبرمج، والأغوار مهددة من أيام مشروع ألون سنة 68، الذي أراد ان يضم الغور. و"إسرائيل" التي تقول إما أن تعطونا إياه او نأخذه، نقول لهم لن نعطيكم إياه، ولن تأخذوه".

وتابع قوله: "الغور مثل القدس وغزة وباقي الاراضي الفلسطينية، مركب رئيسي من مركبات دولة فلسطين، وسنبقى اوفياء لكل سنتمتر من هذه الأرض، ولن نقبل بضم أي جزء من ارضنا، ولن نسمح بذلك وندرك ان عزيمة الشعب حديدية".