يترقب عشرات الآلاف من الفلسطينيين نشر رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 6 / 2020م بعد تأخر دام أكثر من شهر.

وكان السفير القطري رئيس لجنة اعمال قطاع غزة محمد العمادي قال: إن صرف منحة الـ 100 دولار سيتم مطلع الاسبوع المقبل لأكثر من 100 ألف أسرة فقيرة.

وأوضح أن عملية صرف المنحة ستكون وفق معايير واجراءات وقائية احترازية خشية من فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على السلامة المستفيدين وسلامة المجتمع من الوباء.

يُشار إلى أن عملية صرف المنحة القطرية 100 دولار ستكون الثانية منذُ تفشي فيروس كورونا المسجد في الاراضي الفلسطينية، مطلع مارس الماضي.

وشهد موعد صرف المنحة القطرية شهر 6 غموض كثيرة لا سيما وسط سيل من التصريحات المغلوطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 6

بعض الأخبار أشاعت خبرًا بان المنحة القطرية لن تصرف هذا الشهر وذلك لوجود خلافات كبيرة بين قطر و"اسرائيل".

فيما شهدت منطقة الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر الأسبوع الماضي لتأخر موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 6

وعقب بدء حالة التوتر أعلن السفير العمادي اجراءات نقل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وكانت العديد من وسائل اعلام الاحتلال كانت تروج أخبارا كاذبة وشائعات حول وجود خلاف بين قطر والمجتمع الدولي بسبب الأموال.

وتصدر رابط المنحة القطرية شهر 6 / 2020 عمليات البحث في فلسطين نظرًا لاحتياج الغزيين للاموال في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

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