غدًا الخميس كلمة مهمة للناطق باسم كتائب القسام



أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الأربعاء عن موعد كلمة الناطق باسمها "أبو عبيدة".

وأوضحت الكتائب عبر موقعها الرسمي بأن كلمة أبو عبيدة ستكون غدًا الخميس في ذكرى عملية الوهم المتبدد.

عملية الوهم المتبدد

يُشار إلى ان عملية الوهم المتبدد هي عملية مشتركة بين "كتائب القسام - ألوية الناصر صلاح الدين - جيش الإسلام" ووقعت العملية بتاريخ (25 – 6 – 2005).

تمكن منفذو العملية من اختراق "السلك الشائك" شرق مدينة رفح الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة عام 1948م.

وبدأت العملية باستهداف برج مراقبة "إسرائيلي" ومن ثم حدث تبادل إطلاق نار بين المقاتلين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين.

وأدت العملية البطولية إلى استشهاد اثنين من المجاهدين الفلسطينيين ومقتل جنديين "إسرائيليين" وجرح 5 وأسر الجندي جلعاد شاليط.