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محافظ بيت لحم: الأوضاع خطيرة جدًا وقد نتخذ اجراءات مشددة

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 20:38 - 24 يونيو 2020
حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس كورونا. (10) حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس كورونا. (10)
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أكد محافظ بيت لحم كامل حميد مساء اليوم الأربعاء، أن الأوضاع في المحافظة تنذر بالخطر الشديد في ظل ارتفاع معدل الاصابات بـ فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح حميد في تصريحات صحفية، ان المحافظة قد تتخذ اجراءات مشددة جدًا في حال ظهور إصابات جديدة بالفيروس القاتل.

وأضاف: "ما يجري الآن يستدعي أن نكون على حذر واستعدادا لاتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس"، مشيرًا إلى أن التركيز حاليًا سيكون على إغلاق المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، والتي تظهر فيها حالات مصابة.

اغلاق بيت لحم

وطالب حميد جميع المواطنين في المحافظة إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الاحتياطات والاجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا من خلال الفحص وانتظار نتائج العينات.

وحول اغلاق المحافظة لمخيمي العزة والدهيشة، وقرية دار صلاح ومنطقة جبل الموالح، قال المحافظ: "إن اغلاق تلك المناطق جاءت بعد حجر 25 عائلة مخالطة وبعض العائلات في بلدة جناته والدوحة، جاء بهدف الحد من انتشار الفيروس".

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