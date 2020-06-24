محاولات لمنع نشر كتاب ابنة شقيقة ترامب الأكبر "لانتهاكه سرية العائلة"

يحاول شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الأصغر" منع نشر كتاب يفضح أسرار عائلته وخاصة الرئيس دونالد ترامب.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الخطير في الموضوع أن الكتاب من تأليف ماري ترامب، ابنة الشقيق الأكبر للرئيس ترامب، ويحمل الكتاب عنوان: "أكثر مما ينبغي وغير كافٍ أبداً: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم".

ومن المقرر أن ينشر الكتاب في تاريخ (28 يوليو/تموز المقبل) وقبل هذا التاريخ يحاول شقيق ترامب "الأصغر" من الحصول على قرار محكمة بمنع نشر الكتاب.

وقدم روبرت ترامب، الشقيق الأصغر للرئيس دونالد يوم أمس الثلاثاء (23-6-2020) طلبًا من محكمة في حيّ كوينز في نيويورك، منع صدور الكتاب.

ويهدف طلب روبرت إلى وقف نشر الكتاب على أساس أنّ ماري تنتهك اتفاقية السرية المتعلقة بتسوية ممتلكات جدّها فرد ترامب الأب.

ورفض مسؤولون في منظمة ترامب التعليق على الجهود القضائيّة لوقف الكتاب، الذي يصفه الناشر عبر موقعه الإلكتروني بأنه صورة حيّة وموثوقة لدونالد ترامب والأسرة السامة التي صنعته.

كتاب ابنة شقيقة ترامب

وستظهر ماري ترامب التاريخ المظلم لعائلتها، من أجل شرح كيف أصبح عمّها الرجل الذي يهدّد الآن صحة العالم، وأمنه الاقتصادي، ونسيجه الاجتماعي.

وعبّر روبرت ترامب، في بيان نقلته الصحيفة، عن خيبة أمله العميقة من قرار ابنة شقيقه، قائلًا: إن محاولتها لتشويه علاقاتنا العائلية بعد كل هذه السنوات، لجني أرباح مالية، هي مهزلة وظلم وعار حقيقي".

ومن المتوقع أن تكشف ماري ترامب في الكتاب أنها المصدر الرئيسي لتحقيق واسع النطاق حول مالية دونالد ترامب نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

من جانبه، قال محامي ماري ترامب، ثيودور بطرس، في بيان، إن الرئيس وعائلته كانوا يحاولون حظر كتاب يناقش قضايا ذات أهمية عامة قصوى.

وأكد المتحدث باسم دار النشر آدم روثبرغ أن محاولة منع نشر الكتاب ستفشل.