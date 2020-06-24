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سببان في انخفاض مؤشر الأسهم السعودية هذا الأسبوع

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 20:09 - 24 يونيو 2020
البورصة العربية البورصة العربية
تقارير
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سجلت الأسهم السعودية اليوم الأربعاء انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار وذلك بسبب تعليق استقبال الحجاج 2020 من خارج المملكة إضافة إلى تقدم البورصة المصرية التي حققت مكاسب على نطاق واسع لمعظم أسهمها.

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي 0.7% متأثرا بخسارة سهم مصرف الراجحي 1.9% وهبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 1.4%.

وأغلق مؤشر الأسهم في مصر مرتفعا 2.6%، إذ صعد 27 من 30 سهما على المؤشر، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل الذي تقدم اثنين بالمئة.

وأعلنت الحكومة المصرية أنها سترفع حظر التجول الليلي الذي بدأ تطبيقه في 25 مارس اعتبارا من السبت القادم، وستعيد فتح المقاهي والمطاعم ودور العبادة، مع تقييد أعداد المترددين عليها.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي واحدا بالمئة بعد أن خسر سهم بنك دبي الإسلامي 1.8% وهبط سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" 1.1%.

ونزل المؤشر القطري 0.4%، إذ انخفض سهم "شركة البتروكيماويات صناعات قطر" 1.2% وفقد سهم "مصرف قطر الإسلامي" 0.7%.

انخفاض مؤشر الأسهم السعودية

وفي ما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

الدولة

المؤشر

نقطة

السعودية    

انخفض المؤشر 0.7%

7213 نقطة

أبوظبي

صعد المؤشر 0.2%

4330 نقطة

دبي

نزول المؤشر 1%

2099 نقطة

قطر

تراجع المؤشر 0.4%

9226 نقطة

مصر

ارتفع المؤشر 2.6%

11040 نقطة

البحرين

استقرار المؤشر

1281 نقطة

سلطنة عمان

استقر المؤشر

3525 نقطة

الكويت

زيادة المؤشر 1.5%

5669 نقطة

 

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