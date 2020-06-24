سببان في انخفاض مؤشر الأسهم السعودية هذا الأسبوع

سجلت الأسهم السعودية اليوم الأربعاء انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار وذلك بسبب تعليق استقبال الحجاج 2020 من خارج المملكة إضافة إلى تقدم البورصة المصرية التي حققت مكاسب على نطاق واسع لمعظم أسهمها.

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي 0.7% متأثرا بخسارة سهم مصرف الراجحي 1.9% وهبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 1.4%.

وأغلق مؤشر الأسهم في مصر مرتفعا 2.6%، إذ صعد 27 من 30 سهما على المؤشر، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل الذي تقدم اثنين بالمئة.

وأعلنت الحكومة المصرية أنها سترفع حظر التجول الليلي الذي بدأ تطبيقه في 25 مارس اعتبارا من السبت القادم، وستعيد فتح المقاهي والمطاعم ودور العبادة، مع تقييد أعداد المترددين عليها.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي واحدا بالمئة بعد أن خسر سهم بنك دبي الإسلامي 1.8% وهبط سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" 1.1%.

ونزل المؤشر القطري 0.4%، إذ انخفض سهم "شركة البتروكيماويات صناعات قطر" 1.2% وفقد سهم "مصرف قطر الإسلامي" 0.7%.

انخفاض مؤشر الأسهم السعودية

وفي ما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

الدولة المؤشر نقطة السعودية انخفض المؤشر 0.7% 7213 نقطة أبوظبي صعد المؤشر 0.2% 4330 نقطة دبي نزول المؤشر 1% 2099 نقطة قطر تراجع المؤشر 0.4% 9226 نقطة مصر ارتفع المؤشر 2.6% 11040 نقطة البحرين استقرار المؤشر 1281 نقطة سلطنة عمان استقر المؤشر 3525 نقطة الكويت زيادة المؤشر 1.5% 5669 نقطة

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